يعرض متحف الهندسة في لندن حالياً مدينة مُصغرة، أو منمنمة، مصنوعة من كعك الزنجبيل [نوع من الحلوى] والسكاكر وغيرها من الحلويات، بمناسبة حلول أعياد الميلاد ورأس السنة.

ويحتوي التركيب على قطار وسفن ومبان وطبيعة، وهو يطرح قضايا المناخ واللاجئين، خصوصاً وأن القضية الأولى تمثل موضوع نسخة 2022. ويمكن للزائرين السفر في العالم عبر خمس مناطق مختلفة، من القطب حتى الصحراء.

وتعترف مديرة المتحف، ميليسا وولفورد، بأنهم يفقدون بعض قطع الحلوى على امتداد أيام العرض، وتقول إن القيّمين على المشروع يقومون بتصليحات صغيرة.