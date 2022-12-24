مهرجان الفوانيس الصينية في تشيلي
no comment

شاهد: انطلاق مهرجان الفوانيس الصينية في تشيلي

تحتضن حديقة في قلب العاصمة التشيلية سانتيغة مهرجان الفوانيس الصينية، حيث تم وضع إجمالي 30 مبنى تشبه القطع الأثرية الصينية بين فوانيس أصغر تضيء المسارات والبحيرة الاصطناعية للحديقة.

تحتضن حديقة في قلب العاصمة التشيلية سانتيغة مهرجان الفوانيس الصينية، حيث تم وضع إجمالي 30 مبنى تشبه القطع الأثرية الصينية بين فوانيس أصغر تضيء المسارات والبحيرة الاصطناعية للحديقة.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات