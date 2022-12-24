يجتمع عشاق السيارات القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو عشية عيد الميلاد لحضور حدث خيري خاص يتم خلاله توزيع الألعاب على الأطفال.

وعوضا عن زلاجاته الشهيرة، يسير سانتا كلوز خلف عجلة سيارته المفضلة، كاديلاك كوبيه ديفيل 1959.