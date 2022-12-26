أعلنت السلطات الفلبينية الإثنين مقتل 11 شخصاً في عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في يوم عيد الميلاد وأجبرت حوالى 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم. وفي تحديث لأرقام سابقة، قالت السلطات الإثنين أن 11 شخصاً قتلوا وفقد 19 آخرون بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد وشرقها. وضربت الفيضانات جنوب البلاد الأحد يوم الاحتفال بعيد الميلاد أهم عطلة في هذا البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه. والفلبين من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة آثار تغير المناخ. ويحذر العلماء من أن العواصف ستزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.

أعلنت السلطات الفلبينية الإثنين مقتل 11 شخصاً في عاصفة وفيضانات نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في يوم عيد الميلاد وأجبرت حوالى 46 ألف شخص على الهرب من منازلهم. وفي تحديث لأرقام سابقة، قالت السلطات الإثنين أن 11 شخصاً قتلوا وفقد 19 آخرون بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة في جنوب البلاد وشرقها. وضربت الفيضانات جنوب البلاد الأحد يوم الاحتفال بعيد الميلاد أهم عطلة في هذا البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه. والفلبين من الدول الأكثر ضعفا في مواجهة آثار تغير المناخ. ويحذر العلماء من أن العواصف ستزداد قوة مع ارتفاع درجة حرارة الأرض.