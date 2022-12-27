تجمع مئات الاشخاص ظهر الاثنين في باريس للمشاركة في مسيرة تكريما للاكراد الثلاثة الذين قتلوا بالرصاص الجمعة قرب مركز ثقافي كردي على يد فرنسي أقر بأنه "عنصري".

انطلق الموكب قرابة الساعة 12,30 (11,30 ت غ) باتجاه شارع لافاييت في الدائرة العاشرة حيث قُتلت ثلاث ناشطات من حزب العمال الكردستاني في التاسع من كانون الثاني/يناير 2013 في باريس في حادثة لم تكشف ملابساتها حتى الآن.

وردد المتظاهرون بالكردية "شهداؤنا لا يموتون" وبالفرنسية "نساء .. حياة .. حرية" مطالبين "بالحقيقة والعدالة".

بعد الهجوم أشار أكراد فرنسا إلى هجوم "إرهابي" واتهموا تركيا.