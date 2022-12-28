ينتشر رعاة البقر في شوارع مدينة سان خوسيه حيث تُعرض ثقافة الخيول في كوستاريكا، ويشارك الفرسان في موكب "التوب-El Tope" التقليدي وهو استعراض للخيول يُقام العديد منه في بلدات ومدن مختلفة حول كوستاريكا على مدار العام. إنها فرصة رائعة لهذه المدن والمناطق المختلفة لتعزيز مهارات تدريب الخيول وإظهارها. تعتبر الخيول جزءاً مهماً من الثقافة في كوستاريكا. "التوب"، طريقة لربط الحاضر بالماضي الاستعماري، الزمن الذي عاش فيه غالبية السكان في الريف واعتمدوا على الخيول.

ينتشر رعاة البقر في شوارع مدينة سان خوسيه حيث تُعرض ثقافة الخيول في كوستاريكا، ويشارك الفرسان في موكب "التوب-El Tope" التقليدي وهو استعراض للخيول يُقام العديد منه في بلدات ومدن مختلفة حول كوستاريكا على مدار العام. إنها فرصة رائعة لهذه المدن والمناطق المختلفة لتعزيز مهارات تدريب الخيول وإظهارها. تعتبر الخيول جزءاً مهماً من الثقافة في كوستاريكا. "التوب"، طريقة لربط الحاضر بالماضي الاستعماري، الزمن الذي عاش فيه غالبية السكان في الريف واعتمدوا على الخيول.