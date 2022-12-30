مطار قوانغتشو باييون في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين في 25 ديسمبر 2022.
no comment

فيديو: أجنحة الطوارئ في شنغهاي تغص بالمرضى ومخاوف من ظهور متحورات جديدة من كورونا

حذّر خبراء الصحة من أن ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين تزامناً مع رفع السلطات القيود الصحية الصارمة، قد يخلق أرضاً خصبة محتملة لظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.

حذّر خبراء الصحة من أن ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19 في الصين تزامناً مع رفع السلطات القيود الصحية الصارمة، قد يخلق أرضاً خصبة محتملة لظهور متحوّرات جديدة من الفيروس.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات