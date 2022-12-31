راكبو الأمواج بزي بابا نويل في غزة
no comment

شاهد: راكبو أمواج بزي بابا نويل في غزة

نظم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف حدثًا احتفاليًا بمناسبة أعياد رأس السنة، ارتدى فيه راكبو الأمواج الفلسطينيون زي بابا نويل.

نظم الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف حدثًا احتفاليًا بمناسبة أعياد رأس السنة، ارتدى فيه راكبو الأمواج الفلسطينيون زي بابا نويل.

المبادرة التي تم تنظيمها على طول شاطئ غزّة شارك فيها العشرات من راكبي الأمواج والسباحين.

المزيد من no comment

آخر الفيديوهات