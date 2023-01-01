أشاد اللاعبون والمشجعون بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا في ساو باولو بعد صراع مع السرطان، وصفقت الجماهير تحية لروح بيليه قبل مباراتي وست هام - برينتفورد وليفربول وليستر ستي ضمن الدوري الإنجليزي.

أشاد اللاعبون والمشجعون بأسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه الذي توفي عن عمر يناهز 82 عامًا في ساو باولو بعد صراع مع السرطان، وصفقت الجماهير تحية لروح بيليه قبل مباراتي وست هام - برينتفورد وليفربول وليستر ستي ضمن الدوري الإنجليزي.