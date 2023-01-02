أصيب مستشفى أطفال، في مدينة خيرسون، بعدة صواريخ، بعد دقائق فقط من خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رأس السنة الجديدة. تسبب الهجوم في اندلاع حريق في المستشفى في خيرسون جنوب البلاد. وتقول الرئاسة الأوكرانية إن أكثر من المئات من نوافذ المبنى تحطمت. وهزت موجة جديدة من الانفجارات كييف في الساعة الأولى من عام 2023، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ، استهدفت العاصمة ومدن أخرى، قبل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة. وقال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، على تيليغرام إن الانفجارات الأولى في العام الجديد بدأت بعد منتصف الليل بنحو 30 دقيقة، وأصابت منطقتين، مضيفًا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

أصيب مستشفى أطفال، في مدينة خيرسون، بعدة صواريخ، بعد دقائق فقط من خطاب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في رأس السنة الجديدة. تسبب الهجوم في اندلاع حريق في المستشفى في خيرسون جنوب البلاد. وتقول الرئاسة الأوكرانية إن أكثر من المئات من نوافذ المبنى تحطمت. وهزت موجة جديدة من الانفجارات كييف في الساعة الأولى من عام 2023، بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا بصواريخ، استهدفت العاصمة ومدن أخرى، قبل احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة. وقال رئيس البلدية، فيتالي كليتشكو، على تيليغرام إن الانفجارات الأولى في العام الجديد بدأت بعد منتصف الليل بنحو 30 دقيقة، وأصابت منطقتين، مضيفًا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.