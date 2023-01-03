في إحدى أجنحة مستشفى شنغهاي الاستعجالية المزدحمة في الصين، يتلقى مصابون بمرض كوفيد-19 ومعظمهم من كبار السن العلاج، في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن 70% من سكان المدينة الكبيرة، ربما يكونوا أصيبوا بعدوى كوفيد-19، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بهذا المرض.

في إحدى أجنحة مستشفى شنغهاي الاستعجالية المزدحمة في الصين، يتلقى مصابون بمرض كوفيد-19 ومعظمهم من كبار السن العلاج، في وقت أفادت وسائل الإعلام الحكومية أن 70% من سكان المدينة الكبيرة، ربما يكونوا أصيبوا بعدوى كوفيد-19، في وقت تشهد البلاد ارتفاعا حادا لعدد الإصابات بهذا المرض.