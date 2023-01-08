في مدينة كوستنتينفكا التي تتعرض باستمرار لقصف مستمر، والواقعة على خط الجبهة في منطقة دونباس الأوكرانية، تجمع عشرات الأوكرانيين لحضور قداس، احتفالا بعيد الميلاد لدى الأرثودوكس. ونظم القداس في قبو الكنيسة حيث يقع المعبد الذي حمت نوافذه أكياس الرمل العديدة. وجرت الطقوس وسط هدوء نسبي، بعد أن أعلنت روسيا هدنة لوقف إطلاق النار إلى غاية الانتهاء من الاحتفال بعيد الميلاد، غير أن الأوكرانيين والمسؤولين الغربيين سخروا من الهدنة، ووصفوها بالخدعة.

في مدينة كوستنتينفكا التي تتعرض باستمرار لقصف مستمر، والواقعة على خط الجبهة في منطقة دونباس الأوكرانية، تجمع عشرات الأوكرانيين لحضور قداس، احتفالا بعيد الميلاد لدى الأرثودوكس. ونظم القداس في قبو الكنيسة حيث يقع المعبد الذي حمت نوافذه أكياس الرمل العديدة. وجرت الطقوس وسط هدوء نسبي، بعد أن أعلنت روسيا هدنة لوقف إطلاق النار إلى غاية الانتهاء من الاحتفال بعيد الميلاد، غير أن الأوكرانيين والمسؤولين الغربيين سخروا من الهدنة، ووصفوها بالخدعة.