استقبل البابا فرنسيس الثلاثاء في القصر الرسولي بالفاتيكان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في أول لقاء خاص لهما بحضور أعضاء وفد من الحكومة الإيطالية وممثلي الفاتيكان. أمضت ميلوني 35 دقيقة مع فرنسيس بمفردها، قبل أن تلتقي بوزير خارجية الفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين.

وقال الكرسي الرسولي إن المحادثات مع بارولين ركزت على محاربة الفقر والقضايا الأسرية والمشاكل الديمغرافية في إيطاليا، وهو مصدر قلق كبير لكل من ميلوني وفرانسيس اللذين عبرا عن أسفهما من معدل المواليد المنخفض في إيطاليا. كما تمت مناقشة الحرب في أوكرانيا والهجرة، بحسب بيان صحفي.

وتحدثت ميلوني، التي فاز تحالفها الذي يقوده اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية في سبتمبر- أيلول الماضي، بإسهاب عن إيمانها الكاثوليكي وكانت مشاركًا بارزًا في تجمعات يوم الأسرة الإيطالية المحافظة التي تهدف إلى تعزيز القيم العائلية "التقليدية".

خلال اللقاء الثنائي الثلاثاء، قدمت ميلوني لفرنسيس تمثال ملاك من مجموعة خاصة بالإضافة لكتابين، أحدهما خاص بالأطفال ويتمحور حول القداس الذي كتبته في عام 1955 ماريا مونتيسوري وكتاب يحتوي على كتابات تحمل اسم البابا، القديس فرنسيس الأسيزي.