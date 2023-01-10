بعد أشهر من الترقب تخللها حملة دعائية متواصلة، طُرحت الثلاثاء مذكرات الأمير هاري "spare" (البديل) في أسواق المملكة المتحدة، ما قد يتسبب في مزيد من الارباك للعائلة المالكة.

والتزم أفراد العائلة المالكة على رأسهم الملك تشارلز الثالث ووريث العرش الأمير وليام، الصمت إزاء المقتطفات المسرّبة من الكتاب والمقابلات التلفزيونية التي أجراها الأمير ويليام قبل نشر المذكرات. إلا أنّ وسائل إعلام بريطانية نقلت عن مصادر في قصر بكنغهام قولها إنّ دوق ساسكس تجاوز الخطوط الحمراء في مهاجمته الملكة كاميلا، الزوجة الثانية للملك تشارلز بعد وفاة الأميرة ديانا والدة وليام وهاري.

ويحوي الكتاب في صفحته الأولى عبارة مقتبسة من الكاتب الأمريكي وليام فاكنر، أشار هاري إلى أنّه قرأها عبر موقع BrainyQuote.com.

وتقول العبارة إنّ "الماضي لم يمت قط. وهو ليس بماضٍ حتى"، وهي عبارة استهل الأمير هاري بها كتابه المؤلف من 416 صفحة ويتطرق عبرها إلى حالته النفسية التي أعقبت وفاة والدته الأميرة ديانا، بالإضافة إلى تصفية حسابات له مع عائلته، والكراهية التي واجهها من وسائل الإعلام البريطانية.

أبقت بعض المتاجر البريطانية أبوابها مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل لطرح أبرز كتاب يتناول العائلة الملكية منذ نشر "ديانا: هير ترو ستوري" عام 1992 الذي تعاونت فيه والدة هاري الأميرة ديانا مع أندرو مورتون.