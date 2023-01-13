في آخر ابتكار تكنولوجي، كشفت شركة رايز إيرو تكنولوجيز - Ryse Aero Technologies عن طائراته الصغيرة الموجهة للمزارعين. طائرة رايز ريكون Ryse Recon تعمل بست محركات مستقلة وستة بطاريات قابلة للإزالة. تبلغ السرعة القصوى للطائرة 63 ميلًا في الساعة والحد الأقصى لوقت الرحلة حوالي 25 دقيقة.

يقول ميك كويتز من رايز إيرو تكنولوجيز إن الطائرة تستهدف على وجه التحديد المزارعين وملاك الأراضي وغيرهم في القطاع الزراعي، الذين سيكونون قادرين على القيام برحلات قصيرة عبر ممتلكاتهم. من المتوقع أن يبلغ سعر الطائرة 150 ألف دولار ومن المتوقع أن يبدأ أول تسليم في الربع الأخير من العام الجاري 2023.