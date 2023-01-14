تجمع آلاف الهندوس عند نهر الغانج وخليج البنغال في قرية غانغاساغار ميلا، للغطس في مياه النهر بمناسبة يوم "ماكار سانكرانتي"، المهرجان الذي يكتسي أهمية بالغة وذات دلالة دينية كبيرة. إذ أن كل من يغطس في نهر الغانج من الحجيج وفق المعتقدات الهندوسية، ستتطهر روحه من جميع الخطايا إلى الأبد. ويقول أحد الهندوس المؤمنين بهذه الطقوس، إنه يمكن التردد على المهرجان الواحد مرات عدّة، ولكن زيارة غانغاساغار فريضة على كل هندوسي مرة واحدة على الأقل في حياته. ويقول هندوسي آخر، إن الحج إلى غانغاساغار مقدس، إلى درجة أن كل من يتوفاه الأجل هناك، يصل إلى مرحلة النيرفانا، وتتطهر روحه من جميع الخطايا.

تجمع آلاف الهندوس عند نهر الغانج وخليج البنغال في قرية غانغاساغار ميلا، للغطس في مياه النهر بمناسبة يوم "ماكار سانكرانتي"، المهرجان الذي يكتسي أهمية بالغة وذات دلالة دينية كبيرة. إذ أن كل من يغطس في نهر الغانج من الحجيج وفق المعتقدات الهندوسية، ستتطهر روحه من جميع الخطايا إلى الأبد. ويقول أحد الهندوس المؤمنين بهذه الطقوس، إنه يمكن التردد على المهرجان الواحد مرات عدّة، ولكن زيارة غانغاساغار فريضة على كل هندوسي مرة واحدة على الأقل في حياته. ويقول هندوسي آخر، إن الحج إلى غانغاساغار مقدس، إلى درجة أن كل من يتوفاه الأجل هناك، يصل إلى مرحلة النيرفانا، وتتطهر روحه من جميع الخطايا.