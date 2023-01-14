تظاهر محتجون في العاصمة البيروفية ليما، في إطار احتجاجات خلفت منذ أسابيع عشرات القتلى في أنحاء البلاد، مطالبين بتنظيم انتخابات جديدة، وتنحية الرئيس الحالي دينا بولوارتي. وقال أحد المتظاهرين المشاركين في المسيرة: "هناك ألم كبير ومعاناة تسببت في ضرر نفسي بحق الشعب كله، الذي يدرك ما يجري في أنحاء البلاد، خاصة ما لحق بإخواننا داخل المحافظات، حيث قتلوا في مجرزة".

تظاهر محتجون في العاصمة البيروفية ليما، في إطار احتجاجات خلفت منذ أسابيع عشرات القتلى في أنحاء البلاد، مطالبين بتنظيم انتخابات جديدة، وتنحية الرئيس الحالي دينا بولوارتي. وقال أحد المتظاهرين المشاركين في المسيرة: "هناك ألم كبير ومعاناة تسببت في ضرر نفسي بحق الشعب كله، الذي يدرك ما يجري في أنحاء البلاد، خاصة ما لحق بإخواننا داخل المحافظات، حيث قتلوا في مجرزة".