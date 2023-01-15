تجمع مئات القرويين عند بحيرة في ولاية آسام شمال شرق الهند للاحتفال بهوجالي بيهو الذي يمثل مهرجان الحصاد الكبير. يقول بيبول كالانج، أحد القرويين المشاركين في المهرجان "إنه تقليد مستمر منذ عدة أجيال ... يأتي الناس أيضًا من قرى بعيدة إلى هنا ويشاركون في هذه الطقوس بحماسة تامة". يقوم المهرجان على صيد أكبر الأسماك في البحيرة بطرق مختلفة.

تجمع مئات القرويين عند بحيرة في ولاية آسام شمال شرق الهند للاحتفال بهوجالي بيهو الذي يمثل مهرجان الحصاد الكبير. يقول بيبول كالانج، أحد القرويين المشاركين في المهرجان "إنه تقليد مستمر منذ عدة أجيال ... يأتي الناس أيضًا من قرى بعيدة إلى هنا ويشاركون في هذه الطقوس بحماسة تامة". يقوم المهرجان على صيد أكبر الأسماك في البحيرة بطرق مختلفة.