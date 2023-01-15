اجتمع أحفاد مارتن لوثر كينغ في أقدم حديقة عامة في البلاد احتفالا بتدشين نصب تذكاري ضخم يكرّم لأيقونة الحقوق المدنية في بوسطن، حيث التقى الزعيم بزوجته كوريتا سكوت كينج لأول مرة. في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، كان زعيم الحقوق المدنية طالب دكتوراه في اللاهوت في جامعة بوسطن وكان تدرس في معهد نيو إنجلاند للموسيقى.

التمثال المصنوع من البرونز، تبلغ قيمته 10 ملايين دولار والمسمى "ذو إيمبرايس - The Embrace" يتكون من أربعة أذرع متشابكة مستوحاة من مشهد رد فعل لوثر كينغ الابن حين جاءه خبر فوزه بجائزة نوبل للسلام في عام 1964 وهو برفقة كوريتا. وقد ألقى نجل مارتن لوثر كينغ الثالث كلمة أمام الحشد خلال حفل إزاحة الستار عن النصب التذكاري.