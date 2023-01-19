أدت اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين يطالبون باستقالة الرئيسة دينا بولوارتي في جنوب البيرو الى مقتل امرأة على الأقل، وفق بيان صادر عن المستشفى الذي جرى نُقل الضحية اليه الأربعاء.

وأفاد مستشفى سان مارتن دي بوريس إنه تم إدخال المرأة البالغة 35 عاما الى "قسم الطوارئ دون أي علامات تُظهر أنها على قيد الحياة"، ليرتفع بذلك عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات في البيرو في كانون الأول/ديسمبر إلى 43 شخصا.

وتشهد العاصمة البيروفية احتجاجات جديدة للمطالبة باستقالة بولوارتي التي دعت إلى الهدوء، فيما بدأ المتظاهرون يتوافدون إلى ليما.