شاركت أيقونة الدفاع عن المناخ، الشابة السويدية غريتا تونبرغ ونشطاء شباب آخرون في احتجاج صغير في دافوس يوم الجمعة، متهمين النخبة العالمية المجتمعة في المدينة السويسرية بعدم بذل ما يكفي لإنقاذ كوكب الأرض.

وشهدت دافوس هذا الأسبوع أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يقام سنويا ويحضره الكثير من القادة ورؤساء الدول ومدراء الشركات العالمية.

"ماذا نريد؟ عدالة مناخية! متى نريدها؟ الآن!" هذا هو الشعار الذي هتف به المتظاهرون الثلاثين الذين تجمعوا في درجات حرارة شديدة البرودة، على الطريق المؤدي إلى مركز المؤتمرات حيث يعقد المنتدى.

ولم تدل غريتا تونبرغ بأي تصريح خلال الاحتجاج. لكنها شاركت في حدث تم تنظيمه على هامش اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الخميس، حيث اتهمت النخب السياسية والاقتصادية الموجودة في دافوس بأنهم "الأشخاص الأكثر تأجيجًا لتدمير الكوكب".