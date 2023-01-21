خرج متظاهرون سودانيون في مسيرة بالعاصمة الخرطوم يوم الخميس متوجهين إلى البرلمان، لكن قوات الأمن اعترضتهم وأطلقت الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق الحشود.

وتظاهر المحتجون ضد الاتفاق الإطاري الذي أبرم الشهر الماضي بين قادة الجيش وقوى المعارضة الرئيسية في السودان.

وقادت مظاهرة الخميس لجان المقاومة، وهي جماعات شعبية رفضت بحزم أي مفاوضات مع القادة العسكريين السودانيين، الجنرال عبد الفتاح برهان والجنرال محمد حمدان دقلو. وحسب هذه اللجان ستكون هناك عدة احتجاجات مماثلة خلال الأيام المقبلة.