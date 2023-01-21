أجهش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالبكاء يوم السبت أثناء حضور مراسم لتأبين سبعة من كبار مسؤولي وزارة الداخلية لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة هليكوبتر قبل أيام.

وقُتل وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي ونائبه يفهيني ينين وخمسة من المسؤولين رفيعي المستوى في الوزارة عندما سقطت طائرتهم الهليكوبتر من طراز سوبر بوما فرنسية الصنع وسط أجواء ضبابية فوق روضة أطفال على الضواحي الشرقية لكييف يوم الأربعاء.

وقُتل سبعة آخرون في الحادث، منهم طفل، ولا يزال المسؤولون يحققون في سبب تحطم الطائرة.

وكتب زيلينسكي في رسالة عبر تطبيق تيليجرام يوم‭ ‬السبت "الحزن الذي لا يوصف... أوكرانيا تفقد أبناءها وبناتها كل يوم".

وقدم زيلينسكي وزوجته أولينا زيلينسكا التعازي لأقارب الضحايا داخل المركز الثقافي الأوكراني الكبير في وسط كييف.