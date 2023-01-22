يشتري الناس باقات ضخمة في سوق الزهور الصاخب في ووهان عشية رأس السنة القمرية الجديدة يوم السبت، بعد ثلاث سنوات من ظهور فيروس كورونا الذي كان آنذاك غامضًا وأدخل المدينة الصينية في حالة إغلاق مرعبة. ولكن بينما يشتري الكثيرون الزهور الملونة للاحتفال بعيد الربيع وبحلول عام الأرنب، فإن البعض الآخر لديه سبب للحزن والحداد على أحبائهم الذين فقدوا بسبب جائحة كورونا أثناء الموجة الأخيرة من الإصابات.

وكانت الحكومة الصينية قد رفعت قيودها الصارمة في ديسمبر 2022، لكن موجة الإصابات اجتاحت البلاد منذ ذلك الحين، مما أسفر عن وفاة الآلاف.

وارتبط اسم مدينة ووهان بجائحة كورونا، حيث ظهرت هناك أول حالات إصابة بالفيروس القاتل أواخر عام 2019.

آنذاك فرضت السلطات إغلاقًا صارمًا قبل يومين فقط من بدء عام الجرذ حسب التقويم الصيني في أواخر يناير 2020 لوقف انتشار الفيروس. وحُرم سكان ووهان البالغ عددهم 11 مليون نسمة من احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، وانقطعوا عن العالم لمدة 76 يومًا ، بينما أصبحت ووهان مركزًا لوباء سرعان ما انتشر في كل أنحاء العالم.