شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.

شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.