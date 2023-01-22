شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.
شاهد: الزولو يعيدون تمثيل معركة انتصر فيها شعبهم على البريطانيين قبل 144 عامًا
شارك الآلاف من رجال الزولو، في إعادة تمثيل معركة إيساندلوانا. كانت المعركة هي الاشتباك الأول في الحرب الإنجليزية-الزولوية في 22 كانون الثاني/ يناير 1879. ولا تزال أكبر انتصار في التاريخ العسكري لأمة الزولو، وواحدة من أكبر الهزائم لبريطانيا.