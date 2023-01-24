تسببت موجة البرد القارس التي ضربت أفغانستان بمأساة جديدة تحلّ في هذا البلد الذي يشهد أصلا أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، ويواجه أكثر من نصف سكانه البالغ 38 مليون نسمة أزمة أمن غذائي، فيما ثلاثة ملايين من الأطفال في البلاد معرضون أصلاً لمخاطر سوء التغذية.

فأفغانستان التي تعاني من نقصٍ حاد في إمدادات الطاقة الكهربائية، يشعر الكثير من سكّانها، وخاصة أولئك الذين يعيشون في العاصمة كابول، يشعرون بقلق بالغ جراء نقص موارد الطاقة وتراجع كميات المؤن والأغذية، الأمر الذي يجعلهم عرضة لمخاطر البرد والجوع في آن معاً.