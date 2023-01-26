تجمع الآلاف من المصلين البوذيين في معبد مان شوي سيتاو باغودا في وسط ميانمار، حيث تقول التقاليد المحلية إن بوذا ترك وراءه العديد من آثار الأقدام المصبوبة الآن بالذهب. عادة ما يقام المهرجان الذي يستمر ثلاثة أشهر بين فبراير- شباط وأبريل- نيسان من كل عام، على الرغم من انخفاض أعداد الزوار في السنوات الأخيرة بسبب قيود السفر جراء كوفيد-19 والعنف بعد الانقلاب العسكري في فبراير- شباط 2021.

بني معبد مان شوي سيتاو باغودا حول آثار أقدام بوذا في منطقة ماجواي، غرب العاصمة العسكرية نايبيداو بعد زيارة تمت قبل أكثر من 1000 عام.