تباطأت حركة السيارات وتوقفت على الطرق الجليدية حيث تجول الركاب بحذر في الأرصفة المغطاة بالثلوج بعد أن اجتاحت عاصفة ثلجية العاصمة الكورية الجنوبية سيول والمناطق المجاورة لها.

لم تكن هناك تقارير فورية عن وقوع اضطرابات أو أضرار كبيرة ناجمة عن الثلوج والجليد ودرجات الحرارة تحت الصفر حتى بعد ظهر الخميس، إذ حذر المسؤولون من الثلوج الكثيفة التي أثرت على وسائل النقل في الصباح.

وقالت وكالة "كيودو" للأنباء إن العمال وزعوا الطعام والماء على السائقين مساء الأربعاء على طريق شين-ميشين السريع حيث بلغ طول المركبات التي تقطعت بها السبل حوالي 34.5 كيلومترا.