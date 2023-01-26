تساعد المبيعات المزدهرة للألعاب في الحفاظ على صناعة اللعب التي لطالما كانت إيجابية غير أن البيئة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن تهدد هذا القطاع. انخفضت مبيعات الألعاب في المملكة المتحدة بنسبة 3 بالمئة بشكل عام في العام 2022 ، لكن مبيعات الخاصة بدمى شخصيات الرسوم المتحركة كبيكاتشو ارتفعت بنسبة 30 بالمئة. وأعلنت بعض العلامات التجارية عن زيادة بنسبة 500 بالمائة في خطوط الإنتاج الشهيرة.

تساعد المبيعات المزدهرة للألعاب في الحفاظ على صناعة اللعب التي لطالما كانت إيجابية غير أن البيئة الاقتصادية الصعبة في الوقت الراهن تهدد هذا القطاع. انخفضت مبيعات الألعاب في المملكة المتحدة بنسبة 3 بالمئة بشكل عام في العام 2022 ، لكن مبيعات الخاصة بدمى شخصيات الرسوم المتحركة كبيكاتشو ارتفعت بنسبة 30 بالمئة. وأعلنت بعض العلامات التجارية عن زيادة بنسبة 500 بالمائة في خطوط الإنتاج الشهيرة.