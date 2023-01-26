تجمعت الآلاف من طيور الكركي على طول منطقة بحيرة أغامون حولا بوادي الحولة في شمال إسرائيل لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة رحلة الهجرة الموسمية من أوروبا إلى إفريقيا. الهجرة هي أخطر الأوقات بالنسبة لطيور الكركي، بسبب فقدان الموائل على طول مسارات الطيران وتصادم خطوط الكهرباء وإطلاق النار عليها. طيور الكركي التي تعيش في أوروبا وآسيا قادرة على الوصول إلى ارتفاع 32800 قدم أثناء الطيران. هذا هو الرقم القياسي في عالم الطيور.

تجمعت الآلاف من طيور الكركي على طول منطقة بحيرة أغامون حولا بوادي الحولة في شمال إسرائيل لأخذ قسط من الراحة قبل مواصلة رحلة الهجرة الموسمية من أوروبا إلى إفريقيا. الهجرة هي أخطر الأوقات بالنسبة لطيور الكركي، بسبب فقدان الموائل على طول مسارات الطيران وتصادم خطوط الكهرباء وإطلاق النار عليها. طيور الكركي التي تعيش في أوروبا وآسيا قادرة على الوصول إلى ارتفاع 32800 قدم أثناء الطيران. هذا هو الرقم القياسي في عالم الطيور.