تعرضت مدينة باخموت الخميس لقصف مدفعي ثقيل وسقطت قنابل عنقودية في شوارع المدينة المنكوبة، بؤرة القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية في الشرق. وأظهرت لقطات مصورة دبابة تطلق النار على أطراف باخموت وحجم الدمار في المدينة ودخان يتصاعد من جانبها الشرقي.
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بدون تعليق: قتال عنيف في باخموت مع احتدام المعركة في شرق أوكرانيا
تعرضت مدينة باخموت الخميس لقصف مدفعي ثقيل وسقطت قنابل عنقودية في شوارع المدينة المنكوبة، بؤرة القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية في الشرق. وأظهرت لقطات مصورة دبابة تطلق النار على أطراف باخموت وحجم الدمار في المدينة ودخان يتصاعد من جانبها الشرقي.