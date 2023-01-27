تعرضت مدينة باخموت الخميس لقصف مدفعي ثقيل وسقطت قنابل عنقودية في شوارع المدينة المنكوبة، بؤرة القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية في الشرق. وأظهرت لقطات مصورة دبابة تطلق النار على أطراف باخموت وحجم الدمار في المدينة ودخان يتصاعد من جانبها الشرقي.

تعرضت مدينة باخموت الخميس لقصف مدفعي ثقيل وسقطت قنابل عنقودية في شوارع المدينة المنكوبة، بؤرة القتال بين القوات المسلحة الأوكرانية والقوات الروسية في الشرق. وأظهرت لقطات مصورة دبابة تطلق النار على أطراف باخموت وحجم الدمار في المدينة ودخان يتصاعد من جانبها الشرقي.