خرج العشرات من الأمريكيين في وقفة للتظاهرة أمام البيت الأبيض للمطالبة بتحقيق العدالة محاسبة الشرطة على مقتل تاير نيكولز الذي توفى إثر تعرضه لضرب مبرح على يد الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية.

خرج العشرات من الأمريكيين في وقفة للتظاهرة أمام البيت الأبيض للمطالبة بتحقيق العدالة محاسبة الشرطة على مقتل تاير نيكولز الذي توفى إثر تعرضه لضرب مبرح على يد الشرطة في مدينة ممفيس الأمريكية. ونشرت شرطة ممفيس لقطات تُظهر ضرب شرطيين مما أدى إلى مقتل نيكولز البالغ من العمر 29 عاماً.