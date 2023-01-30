على الرغم من مرور أكثر من 11 اسبوعاً على تحرير مدينتهم من قبضة القوات الروسية، يعاني سكان مدينة كالينيفسكي في مقاطعة خيرسون سواء العائدين إلى ديارهم أو الذين لم يغادروا على حد سواء.

ولا تزال المدينة تعيش دون مصدر دائم للكهرباء في ذروة الشتاء البارد.