قامت مجموعة من العاملين بإزالة النفايات المتراكمة في بحيرة بوتبك الصربية بعد هطول أمطار غزيرة.

وتتراكم النفايات كل شتاء بسبب فيضان نهر ليم الذي يغذي البحيرة، والذي ينقل أطنان من النفايات مثل الزجاجات البلاستيكية والبراميل الصدئة والحيوانات النافقة وحتى الأثاث أو الأجهزة المنزلية من مكبات النفايات غير القانونية.

ويعتبر نهر ليم نهرًا دوليًا يتدفق إلى صربيا من جمهورية الجبل الأسود المجاورة، ويقول كثيرون على الجانب الصربي "إن النفايات تم نقلها إلى مجرى النهر من الجبل الأسود، مما يزيد المشكلة تعقيدا".