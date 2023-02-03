نظم نشطاء من منظمة السلام الأخضر احتجاجًا خارج مقر شركة شل في العاصمة البريطانية لندن. ووضع المحتجون لافتة أسعار مقلدة للافتات الشركة التي توضع أمام محطات تعبة الوقود ووضعوا عليها رقم 32.2 مليار دولار، وهو رقم المبلغ السنوي لأرباح الشركة الأنجلو-هولندية. وطرح المحتجون سؤالاً عن المبلغ الذي ستوجهه شركة شل نحو "الدفع مقابل الأضرار المناخية".

نظم نشطاء من منظمة السلام الأخضر احتجاجًا خارج مقر شركة شل في العاصمة البريطانية لندن. ووضع المحتجون لافتة أسعار مقلدة للافتات الشركة التي توضع أمام محطات تعبة الوقود ووضعوا عليها رقم 32.2 مليار دولار، وهو رقم المبلغ السنوي لأرباح الشركة الأنجلو-هولندية. وطرح المحتجون سؤالاً عن المبلغ الذي ستوجهه شركة شل نحو "الدفع مقابل الأضرار المناخية".