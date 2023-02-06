شارك أفراد من مجموعة "با تانم" العرقية من محافظة "توين غوانغ" شمال فيتنام في الرقص على النار، وهو من الطقوس التي دأب عليها الذكور، ضمن تقليد يعتقدون من خلاله أنه يساعد على طرد الأرواح الشريرة، ويجلب الحصاد الوفير. ويركض المشاركون على الجمر في نشوة حفاة الأقدام، بينما تعلو هتافات المتفرجين حولهم.

شارك أفراد من مجموعة "با تانم" العرقية من محافظة "توين غوانغ" شمال فيتنام في الرقص على النار، وهو من الطقوس التي دأب عليها الذكور، ضمن تقليد يعتقدون من خلاله أنه يساعد على طرد الأرواح الشريرة، ويجلب الحصاد الوفير. ويركض المشاركون على الجمر في نشوة حفاة الأقدام، بينما تعلو هتافات المتفرجين حولهم.