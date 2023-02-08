رش محتجون صباح الأربعاء، طلاء أحمر على واجهة المقر الرئيسي لـتوتال إنيرجي في حي لا ديفونس في العاصمة الفرنسية باريس.

وجاءت هذه العملية الإحتجاجية القوية على هامش الإعلان عن أرباح قياسية لشركة النفط الفرنسية، بقيمة 20.5 مليار دولار في عام 2022.

وشجب نشطاء من منظمتي "ألترناتيبا"و أصدقاء الأرض" الأرباح الفائقة المفرطة" لشركة توتال "، وذلك في ظل أزمة إرتفاع أسعار الطاقة التي تشهدها فرنسا حاليا والتي أدت إلى تدهور المستوى المعيشي لأكثر من 12 مليون فرنسي.

واستنكر أحد الناشطين، الذين شاركوا في هذه العملية ضد مقر توتال، على منصة تويتر "نحن أمام المقر لتوضيح حقيقة هذه الأموال: الوقود الأحفوري والتدمير المنهجي للحياة".