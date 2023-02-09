الحرائق في تشيلي

يكافح رجال الإطفاء عشرات حرائق الغابات في تشيلي يوم الأحد، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعي التي شهدتها البلاد منذ سنوات، والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 24 شخصًا وإصابة ما يقرب من ألف آخرين.

وقد أعلنت حكومة الرئيس جابرييل بوريك حالة الطوارئ في ثلاث مناطق ريفية في جنوب البلاد من أجل تسريع وصول الإغاثة بعد أن اجتاحت الحرائق مناطق غابات وزراعية بالقرب من قلب ساحل المحيط الهادئ.

وقد دمرت النيران نحو 270 ألف هكتار، بحسب إعلان رسمي صدر يوم الأحد، على خلفية موجة حرّ عقّدت جهود رجال الإطفاء لإطفاء النيران، حيث بلغ مقياس الحرارة 40 درجة.

وتعهدت عدة دول بمساعدة تشيلي عبر إرسال طائرات إطفاء الحرائق وفرق خبراء.

الإنهيارات الأرضية في البيرو

أسفرت سلسلة من الانهيارات الأرضية، في منطقة أريكويبا الجنوبية في بيرو، عن مقتل 15 شخصًا على الأقل، وإصابة 20 آخرين وفقدان اثنين قبل يومين، وفقًا لتقرير أولي رسمي أوضح أن عدد الضحايا قد بلغ عدة آلاف.

وقال المعهد الوطني للدفاع المدني في أريكويبا، حيث وقعت أولى الانزلاقات الطينية والصخرية يوم الأحد بسبب الأمطار الغزيرة، "بلغ عدد القتلى حتى الآن 15".

وتعتبر ناحية نيكولاس فالكارسل الواقعة في مقاطعة كامانا، غرب أريكويبا المنطقة الأكثر تضررا. وقد تأثرت بشكل خاص أربع قرى في ريو غراندي الأماكن المجاورة لها.