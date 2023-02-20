تحتضن مدينة بارانكويلا الكولومبية الواقعة على ساحل الكاريبي هذه الأيام مهرجاناً يحمل اسمها. يشهد "كرنفال بارانكويلا" عدداً متنوعاً من الاستعراضات الفنية والفلكلورية. ويعد أهم احتفال فولكلوري وثقافي في بارانكويلا وكولومبيا. يعود هذا التقليد إلى القرن التاسع عشر. هذا المهرجان هو الثالث في العالم بعد ريو دي جانيرو والبندقية . يشارك فيه الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الزوار والسكان المحليون. وقال أحد المشاركين في المهرجان: "إنه تعبير عن الفرح والوحدة والكثير من الحب لبلدنا ولبارانكويلا" الكرنفال الكولومبي الشهير.

تحتضن مدينة بارانكويلا الكولومبية الواقعة على ساحل الكاريبي هذه الأيام مهرجاناً يحمل اسمها. يشهد "كرنفال بارانكويلا" عدداً متنوعاً من الاستعراضات الفنية والفلكلورية. ويعد أهم احتفال فولكلوري وثقافي في بارانكويلا وكولومبيا. يعود هذا التقليد إلى القرن التاسع عشر. هذا المهرجان هو الثالث في العالم بعد ريو دي جانيرو والبندقية . يشارك فيه الآلاف من الأشخاص، بمن فيهم الزوار والسكان المحليون. وقال أحد المشاركين في المهرجان: "إنه تعبير عن الفرح والوحدة والكثير من الحب لبلدنا ولبارانكويلا" الكرنفال الكولومبي الشهير.