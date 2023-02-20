أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية في بيان، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال بعد منتصف ليل السبت الأحد حياً سكنياً في دمشق.وتعد قلعة دمشق أحد أهم معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي، وقد أدرجت في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 1979 ميلادي. وتقع القلعة قرب سوق الحميدية الشهير والجامع الأموي الكبير، ويوجد أمامها تمثال صلاح الدين الأيوبي، وهي قلعة محصنة أنشئت في العصور الوسطى.

أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية في بيان، تضرر بعض المواقع في قلعة دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال بعد منتصف ليل السبت الأحد حياً سكنياً في دمشق.وتعد قلعة دمشق أحد أهم معالم فن العمارة العسكرية والإسلامية في سوريا في العصر الأيوبي، وقد أدرجت في قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي عام 1979 ميلادي. وتقع القلعة قرب سوق الحميدية الشهير والجامع الأموي الكبير، ويوجد أمامها تمثال صلاح الدين الأيوبي، وهي قلعة محصنة أنشئت في العصور الوسطى.