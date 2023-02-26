بدأ الناخبون في نيجيريا التصويت السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية وأمنية. وقد شوهد في لاغوس رجال مسلحون يتجهون نحو مركز اقتراع ويخطفون صندوق الاقتراع على متن حافلة صغيرة، مطلقين أعيرة نارية. وقال مواطن نيجيري: "هذا ما يسمى الإجرام والفساد من أعلى المستويات، عندما يحاولون منع الأغلبية من التصويت". وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن غياب الأمن بشكل عام "قد يُسبب اضطرابا في الاقتراع". وقد تم نشر نحو 400 ألف عنصر من قوات الأمن. ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوماً من الاقتراع.

بدأ الناخبون في نيجيريا التصويت السبت في انتخابات رئاسية نتائجها غير محسومة في البلد الغارق في أزمة اقتصادية وأمنية. وقد شوهد في لاغوس رجال مسلحون يتجهون نحو مركز اقتراع ويخطفون صندوق الاقتراع على متن حافلة صغيرة، مطلقين أعيرة نارية. وقال مواطن نيجيري: "هذا ما يسمى الإجرام والفساد من أعلى المستويات، عندما يحاولون منع الأغلبية من التصويت". وقالت مجموعة الأزمات الدولية إن غياب الأمن بشكل عام "قد يُسبب اضطرابا في الاقتراع". وقد تم نشر نحو 400 ألف عنصر من قوات الأمن. ويفترض أن تعلن نتائج الانتخابات خلال 14 يوماً من الاقتراع.