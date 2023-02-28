لقي 60 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم في غرق مركبهم فجر الأحد قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المركب كان يقل نحو 150 مهاجرا. من جهتها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط.

لقي 60 مهاجرا على الأقل بينهم أطفال مصرعهم في غرق مركبهم فجر الأحد قرب سواحل مدينة كروتوني في منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وفق ما أفاد خفر السواحل الإيطالي. وأكدت وسائل إعلام إيطالية أن المركب كان يقل نحو 150 مهاجرا.

من جهتها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، إلى المضي قدما في إصلاح حق اللجوء في الاتحاد الأوروبي. ومضاعفة الجهود المتصلة بالإطار القانوني الخاص بالمهاجرين وحق اللجوء، وبخطة العمل بالنسبة إلى وسط البحر المتوسط.