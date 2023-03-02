شارك عشرات السياح خلال وجودهم في قصر المؤتمرات في العاصمة الكوبية، في مهرجان هافانا الثالث عشر، حيث استمتعوا بلف السيجار الكوبي الفاخر المعروف باسم "كوهيبا"، وذلك تحت أنظار محترفي هذه الصنعة التي أضحت من تقاليد هذا البلد. وتعتبر أوروبا أكبر سوق استهلاكية للسيجار الكوبي إذ تستحوذ على 54% من جملة مبيعات هذه البضاعة في الأسواق العالمية. ويعتبرالتبغ الكوبي من أهم صادرات هذا البلد، إلى جانب الخدمات الطبية والمنتجات البحرية.

شارك عشرات السياح خلال وجودهم في قصر المؤتمرات في العاصمة الكوبية، في مهرجان هافانا الثالث عشر، حيث استمتعوا بلف السيجار الكوبي الفاخر المعروف باسم "كوهيبا"، وذلك تحت أنظار محترفي هذه الصنعة التي أضحت من تقاليد هذا البلد. وتعتبر أوروبا أكبر سوق استهلاكية للسيجار الكوبي إذ تستحوذ على 54% من جملة مبيعات هذه البضاعة في الأسواق العالمية. ويعتبرالتبغ الكوبي من أهم صادرات هذا البلد، إلى جانب الخدمات الطبية والمنتجات البحرية.