احذروا الكاميرات الخفية إن كنتم من زبائن شقق إير بي إن بي

عثر زوجان بريطانيان على كاميرا مخبأة داخل راديو منبه أثناء إقامتهم في إحدى شقق " إير بي إن بي" في تورنتو في كندا.
ولم يكن الزوجان الشابان دوغي هاملتون وتارين فيروني يتوقعان المفاجأة التي تنتظرهما عندما وصلا إلى الشقة بهدف قضاء ليلة واحدة فقط في 6 أيلول / سبتمبر. حيث لاحظا وجود راديو منبه موصول إلى أحد الكابلات بطريقة غريبة.
ونشر هاملتون صوراً للكاميرا والمنبه على فيسبوك وقال : " كنت مستلقياً وأراقب الساعة المتوجهة بنفس الوقت إلى غرفة المعيشة وغرفة النوم التي لا باب لها... وبقيت أحدق بها لمدة عشر دقائق وشيء ما كان يدفعني للتأكد منها".
وقال هاملتون إن الزوجين استذكرا مقطع فيديو شاهداه على يوتيوب ويشرح إمكانية وضع كاميرا بطريقة ذكية في أي غرض من أغراض المنزل. وبعد دقائق من التردد، قرر الرجل التأكد من شكوكه. وبالفعل وجد كاميرا مخبأة داخل المنبه. وطلب من متابعيه على فيسبوك مشاركة منشوره على أوسع نطاق كي يكون جميع الناس حذرين.
وبعد أن عرفت إدارة " إير بي إن بي" بالحادثة، قامت بتعويض الزوجين عن المال الذي دفعاه ووفرت لهما إقامة مجانية في أحد الفنادق الفخمة.
وتم فتح تحقيق في الحادثة وإلغاء الحجوزات في ستة شقق يمتلكها صاحب البيت المذنب .
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