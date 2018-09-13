موسكو: نقل عضو من فرقة "بوسي رايوت" إلى المستشفى في حالة "خطيرة"

نُقل بيوتر فيرزيلوف، العضو في فرقة "بوسي رايوت" والذي شارك في اقتحام ملعب في موسكو خلال مباراة نهائي كأس العالم 2018، إلى المستشفى في حالة "خطرة"، بحسب ما قالت صديقته وزميلته في الفرقة الروسية المعارِضة، ولم تستبعد أن يكون إعياؤه ناتجا عن الإصابة بتسمم.

وأوضحت فيرونيكا نيكولتشينا، خلال مقابلة مع راديو إكو موسكفي أن صديقها شعر بالتعب بعد أن حضر محاكمتها في قضية "عصيان ضابط شرطة"، وأضافت : "في المساء، بدأ يشعر بالتعب، وفقد قدرته على الرؤية. في البداية اعتقدنا أن الأمر كان بسبب الإرهاق لكن وضعه ازداد سوءا، ولم يعد يستطيع التحدث". وأضافت: "لم يعد يتعرف عليّ".