ستظهر السبت سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون في حلقة مسلسل "غرفة تغيير الملابس" Vestiaires الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة الذي تبته القناة الفرنسية الثانية، حيث ستجسد دورها الخاص. وتم الكشف عن مقتطفات وراء الكواليس الخميس من طرف قناة فرنسا 2.
بريجيت ماكرون تجسد دورها في سلسلة تلفزيونية تهتم بمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة
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بريجيت ماكرون تجسد دورها في سلسلة تلفزيونية تهتم بمشاكل ذوي الاحتياجات الخاصة
مسلسل "غرف تغيير الملابس" عبارة عن سلسلة من الحلقات الصغيرة مدتها ثلاث دقائق تسلط الضوء على المشكلات المتعلقة بالإعاقة والإدماج.
وتم تصوير الفيلم في مايو/ أيار الماضي، وتم التحقق من الحلقة من قبل الإليزيه حيث تمت مشاهدتها قبل بثها.
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