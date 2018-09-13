بعد عمله البطولي .. "سبايدرمان" يحصل رسمياً على الجنسية الفرنسية

بعد أن اقتحم عالم الشهرة كبطل، صدر اليوم الأربعاء مرسوم فرنسي رسمي يقضي بمنح الجنسية الفرنسية للشاب المالي مامودو غاساما الذي أنقذ طفلاً كاد يقع من أحد الأبنية في باريس في أيار/مايو الماضي.
وجاء في نص المرسوم : " هذا العمل الشجاع يجسد القيم التي تساهم في ترابط أبناء المجتمع الوطني مثل الشجاعة وحب الغير وإغاثة الضعفاء .... لقد تردد صدى هذا التصرف في فرنسا والعالم وساهم في إشعاع صورة فرنسا أكثر على الساحة الدولية... إن إعطاء الجنسية للسيد مامودو يمثل بالنسبة لفرنسا مصلحة استثنائية".
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والتقى الشاب الذي لُقب ب "سبايدرمان" بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد يومين من الحادثة. كما حصل على أرفع وسام تمنحه بلدية باريس بالإضافة إلى فرصة لإجراء خدمة مدنية مع فرق الإطفاء في باريس في بداية تموز/ يوليو الماضي.
وكان المهاجر المالي مامودو غاساما ( 22 عاماً) قد اثار إعجاب الناس في فرنسا والعالم بعد أن تسلق واجهة مبنى لإنقاذ طفل في باريس في 26 أيار/مايو الماضي.