أعلن إتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي يو إي أر، المنظم لمستبقة يورفيجن للغناء عن اختيار تل ابيب لإستضافة دورة اليوروفيجن 2019 على حساب القدس وإيلات. وقال الاتحاد الخميس أنه ينتظر الحصول على ضمانات "هذا الأسبوع" من طرف اسرائيل للحفاظ على الطابع غير السياسي للمسابقة.
اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي يختار تل أبيب لإستقبال دورة اليوروفيجن 2019
اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي يختار تل أبيب لإستقبال دورة اليوروفيجن 2019
وأضاف الإتحاد في بيان "قدمت تل أبيب عرضا مبدعا ومقنعا للغاية في جميع المجالات المطلوبة"، وتابع "تل أبيب ستستضيف مسابقة الأغنية الأوروبية للمرة الأولى". ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي من المسابقة في الفترة ما بين 14 و 16 مايو/ أيار 2019 والدور النهائي في 18 من نفس الشهر.
وقال جون اولا ساند المشرف التنفيذي على يوروفيجن "كل العروض كانت مثالية لكننا وجدنا أن عرض تل أبيب كان الأفضل من حيث الشكل والمضمون".
وسبق وأن فازت إسرائيل أربع مرات باليوروفيجن كانت أخرها هذه السنة في لشبونة من خلال المغنية الإسرائيلية نيتا برزيلاي البالغة من العمر 25 عاماً كما أقيمت المسابقة مرتين في القدس عامي 1979 و 1999.
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