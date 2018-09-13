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Global Japan

طقوس الشاي والكاراتيه في عيون أجانب استوطنوا اليابان... بلاد الشمس المشرقة

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طقوس الشاي والكاراتيه في عيون أجانب استوطنوا اليابان... بلاد الشمس المشرقة

طقوس الشاي والكاراتيه في عيون أجانب استوطنوا اليابان... بلاد الشمس المشرقة
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مع التحضيرات التي تقوم بها العاصمة اليابانية طوكيو استعداداً لاستقبال الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020، برنامج "غلوبال جابان" يلقي نظرة على الكاراتيه وهي الرياضة الجديدة التي أدرجت ضمن قائمة هذه المباريات الأولمبية. كما يعرِّف البرنامج على تقليد عمره مئات السنين وهو تقليد تقديم وشرب الشاي. وكل ذلك كما يراه الأجانب الذين اتخذوا من بلاد الشمس المشرقة أرضاً لهم.

المصادر الإضافية • Randa Abou Chacra