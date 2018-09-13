محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في آيا صوفيا

رفضت المحكمة الدستورية التركية الخميس طلب السماح للمسلمين بالصلاة في متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي كان كنيسة قبل ان يتحول إلى مسجد على مر التاريخ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.
وكانت مؤسسة التراث التركي المستقلة تقدمت بالطلب وقالت إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.
وفي ثلاثينات القرن الماضي أمر المؤسسون العلمانيون لتركيا الحديثة بتحويل آيا صوفيا إلى متحف يمكن للجميع دخوله. ويخشى العلمانيون الأتراك أي تحركات لأسلمة المبنى أو إعادة استخدامه كمسجد.
وتزايد النشاط الإسلامي داخل المتحف في السنوات الأخيرة في عهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بحيث تتم داخله تلاوة القرآن في بعض المناسبات.
وبنيت كنيسة آيا صوفيا في القرن السادس في عهد الامبراطورية البيزنطية المسيحية وكانت مقرا لبطريركية القسطنطينية، الاسم السابق لاسطنبول.
وعندما غزت القوات العثمانية المدينة في 1453 أمر السلطان محمد الثاني بتحويل كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وبنيت المآذن الاسلامية حول قبتها البيزنطية.
وبقيت آيا صوفيا مسجدا إلى ما بعد انهيار الامبراطورية العثمانية، وفي منتصف الثلاثينات أمرت السلطات التركية الجديدة في عهد مؤسسها العلماني مصطفى كمال أتاتورك بتحويل المسجد إلى متحف مفتوح للجميع.
واعربت اليونان المجاورة، التي ترصد وضع التراث البيزنطي في اسطنبول، مرارا عن قلقها على وضع آيا صوفيا كمتحف علماني.
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