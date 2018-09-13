محكمة تركية ترفض السماح للمسلمين بالصلاة في آيا صوفيا

رفضت المحكمة الدستورية التركية الخميس طلب السماح للمسلمين بالصلاة في متحف آيا صوفيا في اسطنبول الذي كان كنيسة قبل ان يتحول إلى مسجد على مر التاريخ، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

وكانت مؤسسة التراث التركي المستقلة تقدمت بالطلب وقالت إن منع المصلين من أداء الصلاة في آيا صوفيا هو انتهاك لحرية التعبير والرأي.